Super Dragon Ball Heroes: ecco la preview dell'episodio 17

Mentre in rete nei giorni precedenti sono emerse alcune immagini di Gogeta, inerenti al prossimo episodiodi Super Dragon Ball Heroes, Toei Animation ha pubblicato la preview dell’episodio 17, che andrà in onda il prossimo 27 ottobre, scandendo così il nuovo ritmo di pubblicazione bimensile.

Avevamo lasciato i nostri Guerrieri Z ad affrontare la nuova forma di Hearts, dopo che quest’ultimo aveva assorbito il Seme dell’Universo. Nella parte conclusiva dello scorso episodio Goku e Vegeta sono stati affiancati dall’incredibile guerriero Jiren e dal temibile Hit, personaggi che abbiamo già incontrato nella serie Dragon Ball Super, durante i vari Tornei.

Nella video preview, che potete trovare in calce alla notizia vediamo una serie di frame in cui si alternano tutti i combattenti, tra cui compaiono anche Junior e Trunks, pronti a fronteggiare Hearts, che pieno di sé e con arroganza, dovuta ai nuovi poteri assorbiti, ammette di essere in grado di distruggere Zeno, Supreme Kai e tutti gli Dei della Distruzione. Una minaccia che potrebbe mettere in seria difficoltà i Sayan.

“L’ultima battaglia comincia” così recita una transizione della preview del 17esimo episodio. L’annuncio alla fine del video svela il titolo dell’episodio “The strongest warrior appears”, mostrando anche una silhouette, dal colore blu, che potrebbe sembrare famigliare: Gogeta. Sarà davvero la battaglia finale? Di sicuro si prospetta un ritorno interessante della fusione tra Goku e il principe dei Sayan.