Super Dragon Ball Heroes: programmata la distruzione di un universo?

Nonostante la sua storia non sia canonica e l'anime serva solo a pubblicizzare il videogame, Super Dragon Ball Heroes sta continuando a far emozionare i fan grazie agli scontri sempre presenti e alle interazioni e crossover tra vari personaggi. L'episodio 8, però, potrebbe portare alla scomparsa di alcuni di questi.

Programmato per la seconda metà di febbraio, il prossimo episodio di Super Dragon Ball Heroes è stato già presentato con una breve sinossi e il titolo "La peggiore invasione di guerra! L'annientamento dell'universo 6!" ed è proprio questa stringa che fa preoccupare i fan.

Sappiamo che nella nuova puntata della serie, l'universo 6 sarà in grave pericolo, anche a causa della presenza di villain come Zamasu e Hearts, con quest'ultimo che sembra avere un piano estremamente distruttivo in mente. La nuova realtà di Super Dragon Ball Heroes ha già introdotto personaggi potentissimi che sembrano anche essere in grado di poter battere la divinità Zeno, quindi potrebbero benissimo aver pianificato di distruggere gli universi uno a uno per raggiungere il loro obiettivo.

Ovviamente Trunks, Vegeta e gli altri si opporranno ad un simile destino, ma non ci resta che attendere il prossimo episodio e vedere quali sono i veri piani dei malvagi antagonisti appena introdotti nell'anime.