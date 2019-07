Super Dragon Ball Heroes, tutto pronto per un viaggio nel Regno Demoniaco

Super Dragon Ball Heroes ha pubblicato un nuovo capitolo bonus che anticipa un nuovo entusiasmante arco narrativo della serie. Basato sulle rivelazioni avvenute durante il Jump Victory Carnivale 2019, sembra che Super Dragon Ball Heroes presto darà il benvenuto a una una nuova rivolta demoniaca.

Nel regno demoniaco, Mechickaboola offre ai suoi seguaci più leali dei nuovi poteri. L'anziano capo dei Time Breakers prova quindi a galvanizzare Putine, Darbula, Gravy, Mira, Towa e Fu. La prima chiede dei vestiti con i quali potersi muovere più facilmente, Gravy interviene dicendo che Putine non dovrebbe essere coinvolta in qualcosa del genere e la stessa maga invita quindi Mechickaboola a fare qualcosa per il look poco affascinante di Gravy. Tra di loro Towa è l'unico che non è interessato a questo tipo di scaramucce tra demoni ed è interessato esclusivamente a servire il proprio padrone, accettando qualunque forma egli sceglierà.



Il primo spin-off di Super Dragon Ball Heroes introdurrà Mechikabura, ossia la versione da Dio Demone di Mechickaboola, e avrà il nome di Super Dragon Ball Heroes: Dark Demon Realm Mission! e insieme con il capo dei Time Breakers aggiungerà anche altri personaggi demoniaci come Towa e Shroom, che faranno il loro debutto. Nel frattempo vi proponiamo le anticipazioni dell'episodio 14.