Super Dragon Ball Heroes prosegue con Meteor Mission 3: la saga in CGI non convince!

L'uscita di Dragon Ball Daima si avvicina, ma a oggi è ancora Super Dragon Ball Heroes a portare avanti l'eredità animata del franchise. L'anime promozionale e non canonico sta proponendo una saga del tutto innovativa che vanta uno stile grafico del tutto diverso da quello tradizionale. Che sia questo il futuro dell'animazione?

L'originale Drago Ball Daima delineerà le formule future del franchise, ma anche Super Dragon Ball Heroes si è messo in gioco abbandonando lo stile classico per adottare una grafica in CGI molto simile a quella di uno dei videogiochi pubblicati da Bandai Namco.

La fine della Ultra God Mission ha portato a grossi cambiamenti. La serie anime ufficiale di TOEI, che promuove il videogioco omonimo pubblicato in Giappone, ha cominciato una nuova saga che abbandona le animazioni in 2D. È la Meteor Mission di Super Dragon Ball Heroes a proporre una grafica in CGI, ma senza convincere appieno!

Il terzo episodio di Super Dragon Ball Heroes Meteor Mission porta avanti la battaglia tra i Guerrieri Z e Xeno contro Majin Ozotto, il terribile demone che ha già divorato quasi l'intera umanità.

Anche con in questa saga abbiamo una trama povera, che fa da contorno alle grandiose battaglie di Super Dragon Ball Heroes. Questa volta, però, i combattimenti non salvano più la serie. La grafica in CGI non convince appieno, risultando delle volte priva di mordente. Quello in computer grafica è uno stile che ancora non riesce a trasmettere le emozioni tipiche della serie. La CGI in Dragon Ball non è il male assoluto – come dimostrano le immagini di Dragon Ball Super Sparking Zero – e la 3° puntata di Meteor Mission migliora il livello generale di questa saga. Se davvero Dragon Ball intende portare avanti questo stile grafico, però, occorre una maggior dedizione.