Super Dragon Ball Heroes: il titolo del prossimo episodio anticipa il ritorno di Broly

Raccontando la storia dei Guerrieri Xeno della Pattuglia del Tempo, Super Dragon Ball Heroes ha portato il pubblico a rivisitare alcuni dei più grandi antagonisti del franchise. E nel prossimo episodio tornerà l'antagonista più malvagio e potente mai apparso, Broly.

Nel prossimo episodio di Super Dragon Ball Heroes, intitolato "Limit Breaking Evil! Broly's Return" non debutterà il Broly apparso nell'ultima pellicola della serie, bensì quello non canonico del film Il Super Saiyan della Leggenda. Sebbene entrambi siano fisicamente molto simili, le loro origini e i livelli di potenza sono totalmente differenti.

Il Broly del passato, infatti, è impazzito alla nascita per via del pianto di Goku, presente nella culla di fianco alla sua. Con questo pretesto, l'unico obiettivo del leggendario Super Saiyan è quello di uccidere Kakarot.

La versione originale di Broly è decisamente più malvagia di quella canonica di Dragon Ball Super e non mostra alcun problema a distruggere interi pianeti o a commettere gesti violenti. Sarà interessante vedere il suo ritorno in battaglia, tenendo in considerazione che vanterà una nuova trasformazione, il Super Saiyan 4 Limit Breaker. E voi quale versione di Broly preferite, quella pazza e furiosa oppure quella pacata e combattiva? Scopriamo l'aspetto di Broly Super Saiyan 4 nella nuova key visual di Super Dragon Ball Heroes. Scopriamo gli antagonisti del prossimo arco narrativo di Super Dragon Ball Heroes.