Super Dragon Ball Heroes: nel prossimo episodio torna una celebre Fusion!

Nell'immaginario di Akira Toriyama c'è spazio a tutto, anche per potentissime fusioni in grado di ribaltare completamente le sorti di uno scontro. E la situazione di crisi che stanno vivendo i nostri eroi nell'adattamento animato di Super Dragon Ball Heroes potrebbe richiamare un micidiale guerriero.

Nello scorso episodio dell'anime non canonico del franchise, Hearts è riuscito ad assorbire il seme dell'universo, trasformandosi in Ultimate Hearts. Per fronteggiare la minaccia, Jiren e Hit si sono uniti a Goku, consapevoli che il nemico è un avversario estremamente ostico da affrontare. Infatti, la natura da sterminatore di divinità ha preoccupato persino il Gran Sacerdote, il Sommo Angelo e protettore del Re di tutti i 12 Universi, Zeno.

Tuttavia, stando agli spoiler della 17esima puntata, pubblicati dal solito Dragon Ball Hype, una vecchia conoscenza del franchise sta per tornare sul piccolo schermo dopo aver stupito il pubblico nell'adattamento cinematografico di Dragon Ball Super: Broly. Ovviamente, stiamo parlando del potente Gogeta, la Fusion di Goku e Vegeta, nonché l'asso nella manica contro la minaccia di Ultimate Hearts. Ne approfittiamo per ricordarvi, inoltre, che l'episodio 17 della serie animata andrà in onda il prossimo 27 ottobre, a distanza di sole due settimane dalla scorsa puntata.

E voi, invece, cosa ne pensate del ritorno di Gogeta in Super Dragon Ball Heroes? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.