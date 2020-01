Super Dragon Ball Heroes: il prossimo mese verrà trasmesso un episodio speciale

Nelle battute finali dell'episodio 19 di Super Dragon Ball Heroes, è stato annunciato l'arrivo di una puntata speciale prevista per il mese di febbraio, dedicata al "Ritorno dell'Oscuro Regno Demoniaco", il secondo arco narrativo delle missioni universali del gioco.

Per ora non disponiamo di una data specifica, solamente un generico "fine Febbraio 2020". Anche il contenuto dell'episodio è indefinito, ma con tutta probabilità racconterà lo scontro tra i Pattugliatori del Kaioshin del Tempo e l'esercito oscuro dello stregone demoniaco Magicabula.

La produzione della serie ha reso disponibile una breve sinossi che fa da corredo all'annuncio dell'episodio, ve la proponiamo di seguito:

"Ehilà, sono Goku! Sta per avere inizio una nuova battaglia! Gli Dei della Distruzione sono pronti ad attaccare, mentre Fu si prepara a mettere in atto il suo prossimo piano. Non perdetevi questa straordinaria battaglia! Super Dragon Ball Heroes: BIG BANG MISSION!

E non è tutto! E' in arrivo anche un'altra sfida, una battaglia per proteggere lo spazio-tempo che riunirà tutti i Pattugliatori Temporali! Il prossimo episodio di Super Dragon Ball Heroes – Episodio Speciale: Battaglia Decisiva! I Pattugliatori Temporali contro il Re Oscuro."

Purtroppo, questo episodio speciale non fungerà da apripista per una seconda stagione di Super Dragon Ball Heroes, estremamente attesa dal fandom ma purtroppo disattesa in occasione del silenzio tombale nell'ultimo Jump Festa.

L'ultimo episodio di Super Dragon Ball Heroes, comunque, ha concluso lo scontro tra Hearts e Gogeta.