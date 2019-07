Super Dragon Ball Heroes: pubblicato l'episodio 14 della serie promozionale

Come da programma, è stato finalmente pubblicato l'episodio 14 della serie promozionale Super Dragon Ball Heroes intitolato "La minaccia del Seme dell’Universo! Kamioren perde il controllo!!", che porta avanti il terribile scontro tra Goku e Hearts mentre scopriamo altre informazioni riguardo il Seme dell'Universo.

La serie non canonica di Yuki Kadota e realizzata da Toei Animation ha ormai raggiunto l'apice dello scontro con il combattimento tra Goku e Hearts, il cattivo dell'arco narrativo, mentre dall'altra parte Vegeta, Trunks, Zamasu e C-17 sono alle prese con Kamioren.

Tuttavia, l'ultimo episodio 14 ha finalmente rivelato la minaccia dietro al Seme dell'Universo. Infatti, come se i nostri Saiyan non fossero già abbastanza in difficoltà, si sono trovati ora contro un nemico ancora più forte.

A questo punto è chiaro che la fine dello scontro è ormai imminente e non ci resta che aspettare il prossimo mese per assistere alla sua conclusione. Qui di seguito potete trovare la sinossi dell'episodio 14:

"Goku viene messo sempre più in difficoltà dai feroci assalti di Hearts, mentre Piccolo e N.17 proseguono la loro battaglia con Kamioren! Combinando i loro attacchi i due riescono a prendere il sopravvento, ma la situazione si ribalta quando il Seme dell’Universo inizia improvvisamente a brillare. La minaccia dietro il Seme dell’Universo viene infine svelata!"

Infine, vi consigliamo di rivivere con noi l'incredibile scontro tra Goku e Hearts.