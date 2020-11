Super Dragon Ball Heroes: pubblicato l'episodio celebrativo per i 10 anni della serie

10 anni fa veniva pubblicato su dispositivi mobile un gioco di carte arcade dedicato a Dragon Ball, che grazie alle grandi novità introdotte nel franchise con nuovi personaggi, trasformazioni e poteri, ha portato anche alla realizzazione di una serie anime, Super Dragon Ball Heroes, che ha dedicato all'anniversario un episodio speciale.

Interrompendo gli eventi della seconda stagione dell'anime, Big Bang Mission, la puntata in questione, che trovate nel video in cima alla pagina, si concentra sui passi avanti e sull'evoluzione che il gioco ha vissuto in questi anni, tramite aggiornamenti che hanno migliorato non poco la struttura e la narrativa interne.

Durante la prima sequenza di "Corri sul campo di Battaglia! Dragon Ball Heroes!", titolo dell'episodio, vediamo l'avatar maschile che i giocatori possono selezionare all'inizio, ovvero il Saiyan Beat, correre in un centro commerciale per partecipare al torneo organizzato proprio in occasione dei 10 anni della serie. Il protagonista arriva appena in tempo di fronte a quello che sembra essere a tutti gli effetti un cabinato arcade vecchio stile, e comincia la sua battaglia contro Note, protagonista femminile del gioco.

I due danno vita ad un scontro senza esclusioni di colpi, comandando i loro eroi in battaglie frenetiche e memorabili, con personaggi e versioni alternative che potrebbero però creare confusione ai fan che hanno unicamente seguito l'anime. Ricordiamo che l'episodio precedente ha rivelato il destino di Fu, e vi lasciamo scoprire perché la serie spin-off è così apprezzata dalla community.