Super Dragon Ball Heroes: ecco a che punto è l'Ultra Istinto di Goku

L'anime promozionale Super Dragon Ball Heroes sta durando più di quanto molti fan avevano previsto. Infatti, l'ultimo episodio pubblicato è il decimo, portando quindi la serie animata in doppia cifra. In attesa dell'undicesimo, vediamo il ritorno del protagonista Goku, allenatosi con il Grande Sacerdote, e della tecnica dell'Ultra Istinto Omen.

Nonostante sia tornato di gran carriera negli scorsi episodi di Super Dragon Ball Heroes, sembra che l'allenamento di Goku con il Gran Sacerdote non gli abbia ancora consentito di padroneggiare al meglio l'Ultra Istinto. Il saiyan riesce a entrare in quello stato a proprio piacimento con abbastanza facilità, ma lo scontro che ha poi portato a una rapida sconfitta e alla perdita dell'Ultra Istinto fa capire che in realtà la situazione non è così rosea.

Goku è entrato nello stato di Ultra Istinto Omen nell'episodio 10 di Super Dragon Ball Heroes, lanciandosi subito nell'azione contro gli antagonisti della Core Area. Hearts e Lags però si sono mostrati ossi estremamente duri e neanche l'Ultra Istinto è riuscito a metterli fuori gioco, con lo stesso Hearts che sottolinea come il saiyan non sia riuscito ancora a perfezionare questa forma di combattimento.

Super Dragon Ball Heroes episodio 11 tornerà il 9 maggio e sembra che la serie abbia un importante annuncio da fare per l'occasione. L'episodio si intitolerà "Feroce Battaglia! La Battaglia Decisiva dell'Universo 11" e sarà resa disponibile proprio nella giornata di Goku.