Super Dragon Ball Heroes: qualche dettaglio in più sui villain, Fu e il Saiyan misterioso

L'adattamento anime di Super Dragon Ball Heroes sarà dedicato alla Saga di Planet Prison, il terzo arco narrativo del videogioco che si compone delle Universe Mission attualmente in corso. Proprio tramite le sinossi del gioco di Bandai Namco e Dimps apprendiamo qualche dettaglio in più sui villain, rappresentati da Fu e da un Saiyan mascherato.

Sappiamo che Fu comparve per la prima volta negli archivi di Dragon Ball Online, un browser game, e che è il figlio artificiale di Towa e Mira - villain della prima saga di Dragon Ball Heroes, il Dark Demon Realm, e di Dragon Ball Xenoverse. Fu compare anche nell'Extra Pack 2 di Dragon Ball Xenoverse 2, mentre nell'arco narrativo di Planet Prison sarà il villain principale.

Leggiamo la sua descrizione, che svela la storia originale di Fu e del Saiyan mascherato nel videogioco:

"Una nuova Universe Mission della serie sta per iniziare a marzo 2018. Nella storia originale, la Saga di Prison Planet, Trunks viene imprigionato su Prison Planet. Goku, Vegeta, Fu e un misterioso Saiyan - il quale si dice che abbia un ammontare di potenza a dir poco schiacciante - competono per impossessarsi delle Sfere del Drago in una feroce battaglia ambientata su Prison Planet"

Il primo episodio dell'anime di Super Dragon Ball Heroes debutterà il 1 luglio 2018.