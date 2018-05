Super Dragon Ball Heroes: quanti episodi durerà l'anime promozionale?

A partire dal 1 luglio 2018 i fan del franchise di Dragon Ball riceveranno un nuovo anime, seppur si tratti di un prodotto promozionale: parliamo ovviamente di Super Dragon Ball Heroes, di cui conosciamo la trama del primo episodio e alcune immagini in anteprima. Sorge spontanea, però, una domanda: di quanti episodi sarà composta la serie?

Come i fan più informati sapranno, al momento non abbiamo una risposta ufficiale a questa domanda: né la Toei né la Dragon Ball Room, o tanto meno la Bandai Namco, hanno svelato dettagli sulla durata dell'anime, i cui episodi intanto dovrebbero essere proposti nel canonico formato dei 23 minuti circa di durata per ciascuno di essi.

La sensazione che hanno molti fa, però, è quella che Super Dragon Ball Heroes sia una sorta di mini-progetto: la sua natura di anime promozionale, innanzitutto, lascia presagire che la Toei Animation e la Bandai non abbiano particolari progetti a lungo termine per un prodotto che resta in tutto e per tutto non canonico, oltre che non ufficiale anche per il merchandise del brand di Dragon Ball a parte determinati videogiochi - come, appunto, Super Dragon Ball Heroes o Dragon Ball Xenoverse, i cui elementi narrativi partono proprio dalle premesse della prima saga di Heroes, il Dark Demon Realm.

Esattamente come Dragon Ball GT - che, con i suoi 64 episodi, risulta la serie più breve del franchise - Super Dragon Ball Heroes non è scritto o prodotto da Akira Toriyama, ma a differenza della serie GT questo nuovo anime non è neanche riconosciuto dal sensei come parte del franchise.

È altamente probabile, quindi, che la durata del progetto sia piuttosto breve, ma non possiamo stanziare una durata specifica, soprattutto perché le Universe Mission che compongono la saga di Prison Planet - che sarà proprio il materiale di adattamento dell'anime - sono ancora in corso.

Se, però, volessimo azzardare un'ipotesi, e immaginare che Super Dragon Ball Heroes possa terminare in concomitanza con (o entro) l'uscita di Dragon Ball Super Movie - prevista per dicembre 2014 - al fine di dare il giusto palcoscenico promozionale al film, magari la quantità complessiva degli episodi del nuovo anime potrebbe attestarsi a non più di 24.

Voi cosa ne dite? Quanto potrebbe durare, complessivamente, Super Dragon Ball Heroes?