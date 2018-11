Super Dragon Ball Heroes: a quanto ammonta il potere di Vegeth SSJ4?

Il quinto episodio di Super Dragon Ball Heroes è stato diffuso online lo scorso 28 ottobre. Nella più recente puntata dell'anime promozionale ispirato ai videogiochi di Bandai Namco abbiamo visto un guerriero inedito: Vegeth Super Saiyan 4. A quanto ammonta davvero il suo potere combattivo?

Nei precedenti episodi abbiamo visto già Vegeth, ma nella canonica forma del Super Saiyan Blue: per l'occasione, Goku e Vegeta dell'Universo 7 si sono uniti con i Potara per fronteggiare Kanba nella sua forma base, trasformatosi poi in Oozaru. In quel frangente, la Fusione e Kanba hanno lottato ad armi pari, ma gli equilibri si sono rotti nel momento in cui il villain si è trasformato nel gigantesco scimmione.

In seguito, per fermare l'avanzata del saiyan mascherato, alla quale anche Goku è infine dovuto soccombere, sono intervenuti i pattugliatori del tempo: Xeno Goku e Xeno Vegeta, trasformati in Super Saiyan 4, si sono a loro volta fusi in Vegeth, che per la prima volta nella storia del franchise - seppur in modo non canonico - è comparso in forma di SSJ4.

Questa trasformazione ha ampiamente tenuto testa a Kanba, che intanto ha raggiunto lo stadio di Super Saiyan 3. È indubbio come Super Dragon Ball Heroes, in quanto prodotto apocrifo, non si preoccupi più di tanto di fissare dei paletti in termini di potenza e, in tal senso, i valori di forza mostrati nell'anime promozionale hanno poco valore.

È interessante però notare come i producer abbiano voluto nobilitare nuovamente il Super Saiyan 4, mettendolo sullo stesso piano delle trasformazioni divine mostrate in Dragon Ball Super e, in alcuni casi, addirittura sostituendoli come escamotage definitivo per giungere alla vittoria.