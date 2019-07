Super Dragon Ball Heroes: la rappresentazione dell'Ultra Istinto ha fatto discutere

Il punto forte di Super Dragon Ball Heroes è la sua capacità di imbastire delle battaglie inedite che nella serie principale non potrebbero avvenire, tuttavia a causa dei limiti della produzione la messa in scena non è sempre al top. Nell'ultimo episodio, infatti, i fan si sono lamentati della rappresentazione dell'Ultra Istinto.

La puntata si apre con la ripresa del conflitto tra Goku ed Hearts, e quest'ultimo fa uso del suo potere per fondere Oren e Kamin in un unico temibile guerriero, Kamioren - che si trasforma in un mostro gigante preoccupando tutti i guerrieri dell'universo 7.

Goku cerca di attaccare Kamioren, ma senza successo viene colpito e stritolato tra gli arti del bestione. Quando sembrava mettersi davvero male per il Saiyan, questi riesce a risvegliare l'Ultra Istinto sfuggendo in questo modo agli attacchi di Kamioren.

I fan, però, hanno avuto delle rimostranze per quanto riguarda la scena che ha visto il ritorno di questa forma. Nel momento in cui Goku subisce i colpi del nemico il livello d'animazione è quasi nullo, il saiyan non sembra schivare i colpi come ci ha abituato nel corso di Super con questa trasformazione, al contrario sembra essere intangibile e si muove a malapena - scatenando la delusione degli appassionati.

Tuttavia c'è da dire che la forma compare solo ai titoli di coda dell'episodio e probabilmente la produzione ha risparmiato del budget per dare il meglio di se nella prossima puntata, dove lo scontro raggiungerà il suo momento topico.

Ricordiamoci che, sempre in occasione dello scontro tra Goku ed Hearts, un certo Naotoshi Shida ha gestito la sua parte di battaglia in modo egregio.

Sono già usciti i primi dettagli sull'episodio 15 di Super Dragon Ball Heroes, non perdeteveli!