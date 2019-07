Super Dragon Ball Heroes: ecco la reazione dei fan all'ultimo scontro di Goku

In calce alla notizia potete quindi trovare la reazione dei fan all'episodio, che come potrete vedere, si sono rivelati particolarmente entusiasti. In particolare, ad essere apprezzate sono state la qualità generale dell'animazione, molto fluida e ben realizzata e la spettacolarità del combattimento, che hanno sicuramente dato maggior valore alla serie Super Dragon Ball Heroes .

Animato dal talentuoso Naotoshi Shida , il combattimento tra Goku e Hearts si è rivelato un grande successo tra i fan, con attacchi ben animati, capelli fluenti e interessanti movimenti di camera , l'episodio 13 ha rivelato come una serie animata promozionale non debba per forza essere trascurata come spesso accaduto in passato.

