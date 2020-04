Super Dragon Ball Heroes reintrodurrà due antagonisti dei film di Dragon Ball Z

Grazie ai lungometraggi, la mitologia di Dragon Ball è stata gradualmente ampliata con nuovi antagonisti che hanno ostacolato la pace dei nostri eroi. Molti di loro, nonostante non siano mai entrati ufficialmente nel canone della serie, sono rimasti scolpiti nella memoria dei fan.

Fortunatamente esiste Super Dragon Ball Heroes, che nel prossimo episodio riporterà in scena una coppia di antagonisti inattesa, Turles e Bojack. Il primo, introdotto come il fratello segreto di Goku, è un pirata spaziale che un tempo fece parte dell'esercito dei Saiyan.

Fu costretto a scappare dopo la distruzione del pianeta, viaggiando nello spazio alla conquista dei pianeti insieme al suo gruppo di scagnozzi. Turles è stato il protagonista del film Dragon Ball Z: La Grande Battaglia per il Destino del Mondo.

Il personaggio ha una genesi piuttosto curiosa: secondo le dichiarazioni della Toei Animation, Turles rappresenta la versione alternativa di Goku, il guerriero che sarebbe diventato se non avesse sbattuto la testa una volta arrivato sul pianeta Terra.

Passando invece a Bojack, è apparso per la prima volta nel film Dragon Ball Z: La Minaccia del Demone Malvagio, mostrandosi per qualche istante in Dragon Ball Z: il Diabolico Guerriero degli Inferi. Il character design di Bojack non è stato realizzato da Toei Animation, ma da Akira Toriyama in persona.

Bojack è un classico antagonista bidimensionale che può essere assimilato, per carattere, a Freezer o a Cell. Re Kaioh afferma, addirittura, che la sua malvagità supera ampiamente quella degli antagonisti appena citati.

Il secondo episodio di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission ha mostrato la debolezza di Piccolo e Crillin.