Super Dragon Ball Heroes renderà reale questo scontro da sogno?

Nel corso degli anni l’anime Super Dragon Ball Heroes nato come progetto promozionale dell’omonimo videogioco arcade, ha ricevuto un’ottima accoglienza da parte dei fan dell’universo ideato da Akira Toriyama, esplorando dimensioni, giocando col concetto di multiverso, e creando molto spesso circostanze impensabili all’interno della serie regolare.

Questa libertà creativa concessa agli autori deriva dal semplice fatto che la serie non appartiene in alcun modo al racconto canonico. Di conseguenza sono nate trasformazioni mai viste prima nella serie regolare di Dragon Ball Super gestita da Toyotaro, versioni malvagie e alternative, provenienti da altre dimensioni e linee temporali, di personaggi ben noti, e ritorno particolarmente attesi. Tutto questo ha dato vita a scontri che nessuno avrebbe potuto immaginare.

Perciò, rimanendo sempre nell’ambito delle storie what if, Super Dragon Ball Heroes potrebbe anche essere l’unica serie in cui potremmo vedere uno degli scontri più desiderati dai fan, ma improponibile nel percorso narrativo canonico: Vegeth contro Gogeta. Le due fusioni di Goku e Vegeta rappresentano l’apice della forza dei due Saiyan, e si sono rivelate l’arma definitiva nascosta in molte occasioni. Già in passato, sempre nelle serie Super Dragon Ball Heroes, i due guerrieri si sono brevemente affrontati, precisamente nell’episodio 29, ma la battaglia non ha portato ad un risultato definitivo.

Da quel momento gran parte degli spettatori si aspetta di vedere una vera battaglia tra Gogeta e Vegeth, dato anche il fatto che esistono davvero pochissimi esseri in grado di contrastarli o tenere loro testa. In conclusione, vi lasciamo ad un magnifico cosplay di Vegeth SSJ4 Limit Breaker.

