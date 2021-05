Super Dragon Ball Heroes si rinnova nel 2022: nuova trama in arrivo

In sostituzione di Dragon Ball Super, Goku e tutti gli altri compagni stanno combattendo avventure non canoniche nell'anime promozionale di Super Dragon Ball Heroes. Le avventure create da Toei Animation per sponsorizzare il videogioco sono diventate ormai un appuntamento fisso su Youtube.

Il progetto è partito ormai da diversi anni ed è già arrivato a due missioni. La prima fu pubblicata tra metà 2018 e inizio 2020, mentre Big Bang Mission è in corso dal 2020, ma sta per dirigersi verso il finale. Durante il Goku Day, la live evento per Super Dragon Ball Heroes ha svelato che l'anime inizierà la sua terza missione nel 2022.

Ciò vuol dire che l'attuale arco narrativo si concluderà nel giro di qualche altro episodio. Il video promozionale presentato durante la live mostra appunto una carrellata degli eventi già trasmessi, mentre sul finale viene anticipato l'arrivo dei nuovi contenuti per il 2022. La data di uscita di Super Dragon Ball Heroes 3 è fissata per la prossima primavera.

Quale sarà la terza Mission dell'anime dopo Universe e Big Bang? E quali personaggi vi piacerebbe vedere coinvolti nel progetto animato? Intanto Super Dragon Ball Heroes sta per compiere tre anni di vita.