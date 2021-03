Super Dragon Ball Heroes: il ritorno dell'essere perfetto nella nuova key visual

Sebbene non sia assolutamente canonico, l'anime promozionale Super Dragon Ball Heroes sta regalando immense gioie agli appassionati del franchise di Akira Toriyama. E la nuova saga "Space-Time War Arc" promette episodi incredibili, ricchi di spettacolari combattimenti tra alcuni dei più amati protagonisti delle varie serie.

L'episodio 12 di Super Dragon Ball Heroes ha finalmente dato il via al nuovo arco narrativo, che dopo numerosi teaser è ora pronto a esplodere in tutta la sua magnificenza. Durante la puntata, Goku si è risvegliato in un mondo misterioso, venendo attaccato da una losca figura incappucciata e dai fratelli Golden Freezer e Golden Cooler. In suo aiuto, però, è clamorosamente accorso un suo vecchio nemico, Hearts.

Stando alla nuova key visual pubblicata dall'utente Twitter DBS Chronicles, a questi combattenti presto se ne aggiungerà un altro, un nostalgico ritorno che farà emozionare tutti gli appassionati di Dragon Ball Z. Come potete vedere nella porzione inferiore dell'immagine presente nel tweet in calce all'articolo, Cell sta per tornare in azione.

L'essere perfetto farà il suo debutto sul campo di battaglia nella sua forma finale, la stessa che venne eliminata da Gohan Super Saiyan 2. Allo stato attuale è assolutamente impossibile pensare che Cell possa impensierire Goku, il quale dispone ora di trasformazioni ben più potenti di quelle sfoggiate durante il loro primo scontro.

Come farà la creazione del Dottor Gelo a rivaleggiare con il Saiyan? Che possa anche lui arrivare alla forma Golden di Freezer e Cooler? Nel frattempo, ecco la devastante potenza di cui è capace il Saiyan Mascherato di Super Dragon Ball Heroes. Scopriamo inoltre il significato che nasconde la maschera indossata da Goku Black in Super Dragon Ball Heroes.