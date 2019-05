Super Dragon Ball Heroes ci rivela dettagli inediti sul nuovo villain

Dopo aver ammirato la potenza di Vegeta nell'ultimo episodio di Super Dragon Ball Heroes, l'anime ci ha fornito ulteriori dettagli su un nemico molto potente.

L'anime di Super Dragon Ball Heroes ci ha fatto divertire finora mostrandoci le trasformazioni più disparate, e aggiungendo quel tocco di fan service per accontentare gli amanti della saga di Akira Toriyama. Ciononostante, la serie ha anche introdotto della lore aggiuntiva nel mondo di Dragon Ball, rivelando l'esistenza di un gruppo di villain inedito, i Guerrieri della Core Area. Nell'ultima puntata si sono puntati i riflettori su un nemico molto potente, Laggs, capace perfino di sconfiggere Goku in versione Ultra Istinto. Maggiori informazioni sul villain emergono da una Bio diffusa online subito dopo l'episodio, che introduce una nuova razza nella già folta lore di Dragon Ball.

A darci una traduzione competente del personaggio è un utente di Twitter, Cipher_db, che ci ha fornito una descrizione completa di Laggs e delle sue origini."Unico sopravvissuto della razza di vetro, ormai estinta, possiede la Glassification, la capacità di trasformare gli avversari in pezzi di vetro, e la Glass Generation, permettendogli di generare vetro a volontà. Essendo cresciuta in un ambiente ostile da piccola, a causa del suo dono a tutti noto, dimostra attualmente una potenza incommensurabile, anche se non sembra farci caso."

Questa descrizione chiarisce il vero potere del nuovo villain, giustificando la sua performance contro Goku Ultra Istinto, nella quale ha scatenato la sua abilità "Glass Generation", manipolando pezzi di vetro per immobilizzarlo, ma la sua piena potenza non è ancora stata mostrata, non avendo - per ora - trasformato in vetro nessun avversario.

Con la consapevolezza che il personaggio di Laggs possa dare ancora di più, la tensione nei prossimi episodi sarà sempre più crescente, donando maggiore caratura a tutto il gruppo della Core Area.