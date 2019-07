Super Dragon Ball Heroes rivela l'impressionante potere del Seme Universale

l'anime di Super Dragon Ball Heroes grazie alla premessa del multiverso ha messo in scena una sceneggiatura che coinvolge una pletora di personaggi provenienti da dimensioni differenti, ma ha anche svelato l'esistenza di una temibile arma: Il Seme Universale. L'episodio 14 ci da un primo assaggio della sua forza distruttiva.

Nella puntata in questione Kamioren trova difficoltà contro Junior e C17. I due guerrieri non hanno grossi problemi a gestire il loro avversario, tuttavia l'intervento di Hearts cambia le carte in tavola.

Kamioren riceve dal compagno un'immissione di potere proveniente dalla fusione del seme universale all'interno del suo corpo, e la forza scaturita è talmente potente che il guerriero assume delle dimensioni mastodontiche. Non solo l'intervento del seme ha conferito a Kamioren una nuova trasformazione, ma anche forza e resistenza ne hanno beneficiato.

Grazie a un tale potere il guerriero scaraventa via C17 e Junior senza sforzo, e ad aiutarli arriva Goku che però non riesce a infliggergli nessun colpo, ma anzi viene contorto nella poderosa presa di Kamioren. Nel momento più complicato il nostro Saiyan risveglia il suo potere latente e raggiunge la forma dell'Ultra Istinto, grazie alla quale rende innocui i colpi di Kamioren.

E' stato comunque sorprendente vedere per la prima volta all'opera il potere del Seme Universale, un'arma che nel corso della serie potrebbe rivelarsi micidiale se applicata ad un guerriero più potente di Kamioren.

La rappresentazione dell'Ultra Istinto non ha accontentato i fan, che si aspettavano una messa in scena più convincente di quella che abbiamo visto in coda alla puntata. Intanto sono disponibili con notevole anticipo sinossi e periodo d'uscita dell'episodio 15 di Super Dragon Ball Heroes.