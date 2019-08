Super Dragon Ball Heroes rivela il piano di Hearts ai danni di Zeno Sama

L'ultimo episodio di Super Dragon Ball Heroes si è distinto per la trasformazione di Kamioren grazie al potere del Seme Universale, e questo avvenimento ci fa capire come Hearts intende eliminare Zeno Sama attraverso l'impiego dell'arma in questione.

L'episodio mostra il proseguo del combattimento tra Goku ed Hearts, mentre C17 e Piccolo sono impegnati a fronteggiare Kamioren, che in un primo momento gestiscono senza problemi. Le difficoltà arrivano quando Hearts decide di immettere un po' di potere contenuto nel Seme Universale all'interno del corpo del guerriero, scatenando una reazione fuori dal comune.

Kamioren assume delle proporzioni gigantesche e le sue abilità combattive crescono a dismisura. C17 e Piccolo non riescono più a contenerlo e soccombono sotto i colpi flagellanti del nemico. Anche Goku fatica a stare al suo passo, e nel momento in cui sembrava spacciato riesce a risvegliare L'Ultra Istinto.

Questo avvenimento ci fa capire come Hearts intende distruggere Zeno Sama. Tutto l'arco del conflitto universale ruota intorno all'assalto dei guerrieri della Core Area contro gli Universi dotati dei combattimenti più prestanti, risucchiandone l'energia per ricaricare il Seme Universale.

Se un briciolo di energia del Seme ha scaturito un potere così alto in Kamioren, non immaginiamo cosa succederebbe se venisse conferito a un guerriero molto più forte. Hearts con tutta probabilità sta cercando di ricaricare l'energia del Seme in modo tale da fortificare a dismisura tutti i suoi guerrieri per distruggere finalmente Zeno Sama.

L'ultimo episodio di Super Dragon Ball Heroes ha fatto discutere i fan per quanto riguarda la rappresentazione dell'Ultra Istinto. Intanto, sono stati pubblicati sinossi e periodo d'uscita dell'episodio 15.