Super Dragon Ball Heroes: rivelata una nuova opening per Big Bang Mission 3

Continuano le novità per Super Dragon Ball Heroes: dopo gli originali personaggi aggiunti nella serie, vi segnaliamo la nuova opening inedita che farà il suo debutto durante l'episodio di Big Bang Mission.

I Saiyan nati dalla mente di Akira Toriyama sono riusciti a raggiungere il famigerato quarto livello, questo nuovo potere sarà indispensabile per poter sconfiggere definitivamente Janemba e lo scienziato demoniaco conosciuto come Fu. L'utente di Twitter @DBSHype ha quindi condiviso sulla celebre piattaforma social un messaggio in cui è possibile vedere la nuova sigla dell'anime, che ci mostra alcuni degli eventi futuri. In calce alla notizia trovate il filmato, che spiega anche come Goku e Vegeta sono riusciti ad ottenere il loro nuovo potere. Il messaggio ha ottenuto subito un discreto successo, riuscendo a superare le quindicimila visualizzazioni e più di mille Mi Piace.

Secondo diversi appassionati della serie, sarà solo così che i due protagonisti saranno in grado di sconfiggere Fu, che ha richiamato in suo aiuto alcuni dei villain più famosi di Dragon Ball, come Metal Cooler, Super 17, Turles e Bojack. Infine vi segnaliamo questa notizia sul manga di Super Dragon Ball Heroes che nell'ultimo numero ha introdotto un nuovo e misterioso avversario per Goku, Vegeta e gli altri.