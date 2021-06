Super Dragon Ball Heroes: rivelato il nome della nuova trasformazione di Vegeta

L'universo di Dragon Ball è diventato sempre più esteso, sia attraverso le serie regolari e canoniche, sia a prodotti promozionali e spin-off come l'anime Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission, dove di recente è stato introdotto un nuovo stadio evolutivo dei Saiyan, attualmente unico di Vegeta, e di cui è stato finalmente rivelato il nome.

Durante lo scontro con Turles e Cumber, il Principe dei Saiyan si è ritrovato a dover fare i conti non solo con due avversari particolarmente pericolosi, ma anche con l'energia oscura dell'Evil Saiyan da loro usata, che è fortunatamente riuscito a controllare e unire al potere del Super Saiyan Blue, dando vita ad una nuova trasformazione, di cui è stato specificato il nome, ridicolmente lungo.

"Super Saiyan God Super Saiyan Controlled Berserk" presentato così, come potete anche vedere nel post riportato in fondo alla pagina, condiviso su Twitter da @Goreshx, il nuovo stadio evolutivo ha permesso a Vegeta di ottenere un incredibile potenziamento fisico, e di riuscire così a resistere e rispondere meglio agli attacchi avversari.

Per quanto questa trasformazione non sia assolutamente accettata all'interno del canone della serie regolare Dragon Ball Super, è interessante veder come gli autori abbiano voluto donare a Vegeta uno stadio così peculiare, che per l'aura malvagia di colore nero sembra opporsi in qualche modo alla tecnica divina dell'Ultra Istinto, caratterizzata invece da un'aura bianca-argentea.

Ricordiamo che probabilmente Goku Black era già a conoscenza dell'Ultra Istinto, e vi lasciamo ai 5 motivi per cui Vegeta dovrebbe diventare Dio della Distruzione.