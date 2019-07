Super Dragon Ball Heroes: riviviamo l'incredibile scontro tra Goku e Hearts

Lo scorso 11 luglio è andato in onda l'episodio 13 di Super Dragon Ball Heroes, la serie spin-off non canonica scritta e diretta da Yuki Kadota. Durante la puntata, abbiamo assistito al tanto atteso faccia a faccia tra Goku e Hearts, definito da molti uno dei migliori scontri dell'intera saga di Dragon Ball.

La battaglia, animata in maniera eccelsa da TOEI Animation, inizia con Goku in forma di Super Saiyan di secondo livello. Dopo essere stato messo alle corde da una raffica di colpi di Hearts, Goku decide di trasformarsi in Super Saiyan Blu e passare al contrattacco. Già durante i primi minuti di scontro, è impossibile non notare la grande fluidità dei movimenti e il riutilizzo pressoché inesistente delle animazioni.

Successivamente, una sfera di energia del guerriero della Core Area riesce a lanciare Goku contro un palazzo, ed ancora una volta la macchina da presa virtuale di Kadota segue brillantemente il Saiyan mentre decide di aggrapparsi alla parete del grattacielo per attutire il colpo.

Con le spalle al muro, Goku decide di affidarsi alla classica Kamehameha per finire velocemente l'avversario. L'onda d'energia danneggia Hearts, che decide quindi di utilizzare il suo asso nella manica: il Gravity Fist.

Il potere del villain riesce ad applicare una differenza di gravità così grande nel corpo di Goku da costringerlo a schiantarsi a terra. Nelle vecchie serie di Dragon Ball abbiamo visto più volte l'eroe allenarsi nella Macchina della Gravità di Bulma, riuscendo a muoversi con gravità a forza 150 senza ricorrere a trasformazioni. Il potere di Hearts dunque dovrebbe essere terrificante, considerando che in forma SSGSS Goku è 250.000.000 di volte più forte che nella propria forma base.

Cosa ne pensate? Vi è piaciuto lo scontro? Fatecelo sapere nei commenti! Vi ricordiamo inoltre che sono state rivelate data di uscita e sinossi dell'episodio 14 di Super Dragon Ball Heroes.