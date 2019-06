Super Dragon Ball Heroes: riviviamo insieme il team up tra Piccolo e C-17!

Recentemente è stata pubblicata la sinossi dell'episodio 13 di Super Dragon Ball Heroes, la serie non canonica creata da Yuki Kadota. Durante l'attesa per la nuova puntata i fan possono comunque dirsi soddisfatti, visto che durante l'ultimo episodio è finalmente andato in scena l'attesissimo team up tra Piccolo e C-17.

In Dragon Ball Z, durante la saga di Cell, il duo si era reso protagonista di uno dei migliori scontri della storia dell'anime, terminato in parità per via dell'arrivo dello stesso Cell. Diventati amici durante Dragon Ball Super, sia Piccolo che C-17 hanno partecipato al Torneo del Potere lottando per dell'Universo 7, ottenendo una vittoria all'ultimo secondo proprio grazie all'androide.

Recentemente poi, per la gioia dei fan, entrambi gli eroi hanno fatto la loro comparsa nell'ultimo episodio dello spin-off Super Dragon Ball Heroes, dove sono accorsi in aiuto del trio Goku-Vegeta-Trunks del futuro per sventare i piani del malvagio Hearts.

Durante la puntata, Piccolo e C-17 hanno affrontato i temibili Oren e Kamin, che dopo pochi minuti di battaglia hanno deciso di fondersi dando vita a Kamioren. Nei prossimi episodi potremo vedere il proseguimento del combattimento, e vista la tendenza della serie nel creare situazioni assurde non ci stupirebbero delle nuove trasformazioni.

