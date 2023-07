Super Dragon Ball Heroes, la nuova saga presentata con un trailer: ecco Meteor Mission

Super Dragon Ball Heroes è un anime non canonico prodotto da TOEI Animation che si rifà agli eventi dell'omonimo videogioco arcade. Nel corso di questi anni la serie ha saputo ritagliarsi la sua fetta di appassionati grazie a spettacolari combattimenti che riportano in scena antagonisti del passato e trasformazioni senza precedenti.

La Ultra God Mission di Super Dragon Ball Heroes sta per chiudere i battenti. Con la trasmissione dell'episodio 9, risalente a inizio giugno 2023, gli spettatori hanno raggiunto il climax della saga. Il potentissimo Demigra viene colpito da una potente tripla Kamehameha sferrata da Goku, Gohan e Bardack che sembra non lasciargli scampo.

Una nuova saga di Super Dragon Ball Heroes era stata già annunciata in contemporanea alla messa in onda dell'episodio suddetto. Non era tuttavia stato rivelato qualsivoglia dettaglio sulla prossima stagione, dettagli che invece sono arrivati nelle ultime ore.

La prossima saga di Super Dragon Ball Heroes prende il nome di Meteor Mission e l'annuncio ufficiale è arrivato al Jump Vicotry Carnival 2023 con un trailer ufficiale. La prossima missione dei guerrieri Xeno comincerà già da questo autunno.

Come si evince dal filmato promozionale, uno degli antagonisti di Super Dragon Ball Heroes Meteor Mission è Majin Ozotto, un personaggio disegnato da Akira Toriyama nel 1994 per il videgioco arcade SEGA Dragon Ball Z: V.R.V.S (Virtual Reality Versus).