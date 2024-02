Super Dragon Ball Heroes, quali sono le saghe migliori dello spin-off?

Mentre i fan di Dragon Ball sono in attesa di scoprire cosa accadrà nel capitolo 103 di Dragon Ball Super, c'è una serie spin-off che sta continuando periodicamente a sfornare episodi: Super Dragon Ball Heroes. Quali sono gli archi narrativi migliori di quest'opera? Occhio agli spoiler, per quanto si tratti di un contenuto secondario.

New Space-Time War Saga (Episodi 33-40)

Il quinto arco narrativo di Super Dragon Ball Heroes catapulta Goku in una situazione alquanto inquietante: il Saiyan scopre di trovarsi in una "copia" dell'Universo 7. Mentre Goku si barcamena tra attacchi di Freezer e Meta-Cooler e una tregua complicata con Heart, un Saiyan con una Maschera Cremisi - che è anche uno dei personaggi più interessanti introdotti dallo spin-off - lo osserva costantemente dall'ombra. Questa Saga, oltre ad avere un incipit molto intrigante, presenta anche battaglie spettacolari che difficilmente dimenticherete.

Universal Conflict Saga (Episodi 7-19)

La saga in questione vede lo scoppio di un conflitto inter-dimensionale nel momento in cui Oren e Kamin dichiarano guerra all'Universo 6. Oltre a presentare battaglie ai limiti dell'assurdo, queste puntate riportano in auge guerrieri molto amati di Dragon Ball Super come Hit e Jiren, affindandogli dei ruoli importanti. Inoltre sia Oren che Kamin sono simpatiche aggiunte al cast di personaggi, perché hanno poteri unici che portano a situazioni stravaganti.

Supreme Kai of Time Saga (Episodi 41-50)

Questa tranches di episodi è la migliore di Super Dragon Ball Heroes. Il ritmo delle puntate è perfetto, vengono mostrati tantissimi combattimenti che realizzano i sogni dei fan, come Jiren contro Broly o Trunks contro Tapion e l'antagonista, Aeos, è uno dei personaggi più affascinanti del Dragon Ball Moderno. Insomma, la ricetta perfetta per un'ottima saga di questo universo narrativo.

Intanto, i fan di Dragon Ball potranno seguire, nel 2024, un altro anime dedicato alla loro opera preferita: Dragon Ball Daima, sperando che riesca a rispettare le aspettative.