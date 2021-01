Super Dragon Ball Heroes: il Saiyan malvagio sta per fare il suo ritorno

Il nuovo arco narrativo di Super Dragon Ball Heroes ha portato con sé il debutto della versione originale di Broly. Capace di raggiungere il Super Saiyan 4 Limit Breaker e di sfidare contemporaneamente Xeno Gogeta Super Saiyan 4 e Vegeth Super Saiyan Blue, il Leggendario Super Saiyan è implacabile. Chi oserà ostacolarlo?

L'episodio 31 di Super Dragon Ball Heroes ha regalato agli spettatori uno dei combattimenti più spettacolari dell'anime promozionale, se non di tutto il franchise. La versione originale di Broly, quella non canonica apparsa nell'ottava pellicola di Dragon Ball Z, è tornata con un nuovo asso nella manica, il Super Saiyan 4 Limit Breaker.

Con questa spaventosa trasformazione Broly ha tenuto testa senza troppi problemi a Xeno Gogeta e Vegeth, i quali pur combattendo assieme sembrano essere a un passo dalla sconfitta. Ma lo scontro potrebbe essere interrotto da un clamoroso colpo di scena che riporterebbe in scena un altro potentissimo combattente, il Saiyan malvagio Cumber.

Della storia dietro Cumber non sappiamo ancora molto. Esattamente come Broly, il suo spaventoso livello di potenza lo porta a un status di follia incontrollabile, in cui il suo unico desiderio diventa quello di fare a pezzi l'avversario. Durante il corso della serie, Cumber ha già combattuto e sconfitto Goku, Vegeta e persino Golden Metal Cooler, ma sarà in grado di reggere il confronto con la nuova trasformazione di Broly? I protagonisti si scatenano nel promo del nuovo episodio di Super Dragon Ball Heroes. Scopriamo come ha fatto Broly a raggiungere il Super Saiyan 4 in Super Dragon Ball Heroes.