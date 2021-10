Super Dragon Ball Heroes: il Saiyan malvagio sfida il Saiyan della Leggenda

Dall'alba della Guerra Spazio-Tempo della Big Bang Mission, Super Dragon Ball Heroes ha compiuto un salto di qualità pazzesco. Il culmine di questa costante crescita lo si trova nell'episodio 39 dell'anime promozionale, in cui gli spettatori assistono a una battaglia che tutti si auspicavano di vedere un giorno.

Dopo aver battuto Goku Black ed essere fuggiti dall'Universo Fittizio, Goku e Vegeta si trovano al cospetto di Fu, il quale però è ben diverso da come i nostri eroi lo ricordavano. Prima di poter anche solo pensare di dare inizio alla battaglia finale, però, i due Saiyan vengono attaccati dall'incubo che li perseguita da ormai diverso tempo, Broly.

L'ultima volta che il Saiyan della Leggenda apparve in Super Dragon Ball Heroes venne attaccato da Golden Freezer e Golden Cooler, per poi essere allontanato dal misterioso Guerriero Saiyan Incappucciato. Ora, però, la versione sadica e malvagia di Broly, quella non canonica apparsa nelle pellicole di Dragon Ball Z, è tornata all'attacco.

In soccorso di Goku e Vegeta intervengono però Hearts e Cumber, con quest'ultimo a quanto pare passato dalla parte del bene dopo dei lunghissimi scontri. A occuparsi di Broly, in una sfida tutto muscoli e niente cervello, è proprio lui. Ancora una volta, Super Dragon Ball Heroes realizza il sogno degli appassionati, che sin dall'esordio dell'Evil Saiyan lo volevano vedere battersi con il Saiyan Leggendario.

Questa sfida epica, che vede Broly trasformarsi in Super Saiyan 4 Limit Breaker e Cumber, ora privo di maschera, in Super Saiyan 3, dura purtroppo solamente una manciata di secondi. Quando Hearts si aggiunge al duo, infatti, l'anime promozionale abbandona la sfida per passare a quella tra Fu, i Guerrieri Z e i Guerrieri Xeno.

E voi, avreste preferito che fosse stato dato maggior risalto a questo combattimento? Secondo voi, alla fine, chi l'avrebbe spuntata? Prima di salutarvi vi lasciamo a un aggiornamento sulla biografia di Fu e all'annuncio della saga Universe God Mission.