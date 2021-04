Super Dragon Ball Heroes: finalmente il Saiyan Mascherato si mostra in volto

La nuova saga di Super Dragon Ball Heroes, lo "Space-Time War Arc", ha portato Goku a risvegliarsi nell'Universo Parallelo creato da Fu, un luogo misterioso in cui sono stati rinchiusi i più potenti personaggi del franchise. Tra di essi, però, è presenta anche una figura inquietante, il Saiyan Mascherato.

Nel primo episodio di questo nuovo arco abbiamo visto Goku venire attaccato da Freezer e Cooler, entrambi in forma dorata. A riportare il Saiyan in situazione di parità numerica è intervenuto Hearts, il quale pare aver cambiato fronte per contrastare Fu.



In seguito, sul campo di battaglia è apparso il folle Broly delle pellicole di Dragon Ball Z. Malmenando indistintamente gli altri quattro combattimenti, il Saiyan Leggendario è stato allontanato da una misteriosa figura, il Guerriero in Nero. Tuttavia, sulla Terra Parallela creata da Fu è presenta un altro antagonista, la cui identità è rimasta finora celata.



Come anticipato dall'utente Twitter DBSChronicles, dietro il Saiyan Mascherato si cela nientemeno che Goku Black, potentissimo antagonista di Dragon Ball Super. Il Super Saiyan Rose sembra essere tornato in forma smagliante; a quanto pare, la maschera che porta in volto ha aumentato a dimisura il suo potere combattivo. Riuscirà questa volta a eliminare l'odiato Goku?



Nel frattempo, in Super Dragon Ball Heroes Vegeta è finalmente tornato a casa. Scopriamo dove si trova. La battaglia di Super Dragon Ball Heroes esplode con un devastante ritorno.