Super Dragon Ball Heroes: una scena duplicata crea un effetto bizzarro

Solamente ieri era il Goku Day 2019 e come da programma è arrivo l'undicesimo episodio di Super Dragon Ball Heroes, che ha visto le fasi finali dello scontro nell'universo 11 e di conseguenza dell'arco narrativo del Conflitto Universale. Purtroppo però, pare che una scena degli ultimi due episodi sia stata duplicata creando un effetto bizzarro.

L'anime promozionale Super Dragon Ball Heroes è stato spesso criticato per le sue animazioni scadenti e gli ultimi due episodi della serie (10° e 11°), non sono stati da meno. L'ultimo episodio 11 ha finalmente mostrato lo scontro da Jiren e Zamasu resuscitato, attraverso una sequenza in cui il primo scontra la sua forza illimitata contro l'immortalità di Zamasu.

Le scene di combattimento potranno sicuramente risultare entusiasmanti per i fan di Dragon Ball. Tuttavia, pare che la sequenza riutilizzi anche una scena dell'episodio 10. Le due immagini che potete trovare in calce alla notizia mostrano due momenti della lotta tra Jiren e Zamasu. Il primo frame viene dall'episodio 10, dove Jiren colpisce Zamasu con un attacco energetico, per poi vedere quest'ultimo rigenerarsi. Zamasu poi prende in giro Jiren, dicendogli che l'attacco è fallito perchè quest'ultimo è immortale. Nella scena Top è a terra e dopo la rivelazione dice: "Immortale?". La scena finisce con Zamasu che dice: "Ora tocca a me" e carica Jiren.

Nell'episodio 11 siamo di nuovo nel vivo della battaglia e vediamo Jiren colpire Zamasu lanciandolo contro un ammasso di rocce. Jiren a quel punto lancia una serie di dischi di energia, causando una massiccia esplosione. A quel punto, come se non fosse accaduto nell'episodio precedente, Zamasu ripete di essere immortale e alla dichiarazione Jiren risponde: "Immortale?".

Si era già parlato di animazione riciclate per Super Dragon Ball Heroes, ma questa volta l'effetto è peggiore, siccome non ha senso da un punto di vista logico. In ogni caso, l'episodio 12 di Super Dragon Ball Heroes arriverò a giugno.