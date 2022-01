Super Dragon Ball Heroes: lo scontro decisivo della Big Bang Mission nel nuovo PV

Quello che era un semplice promozionale, riservato a un pubblico di nicchia, è divenuto un pilastro portante del franchise, almeno per quanto riguarda la serie anime. Super Dragon Ball Heroes è stato consacrato dalla Big Bang Mission, che però ora chiude i battenti. Ecco lo scontro finale di Goku in un teaser PV.

L’episodio 40 di Super Dragon Ball Heroes mette in scena l’epilogo dello Space-Time War Arc, una delle saghe più entusiasmanti dell’anime non canonico. Una volta per tutte, Goku ha modo di regolare i conti con Fu, l’arcinemico che tormenta i protagonisti e l’universo sin dall’alba della serie.

In attesa del prossimo arco narrativo, lo Universe God Mission di Super Dragon Ball Heroes presentato in un teaser, la forma finale del Super Saiyan Blue di Dragon Ball Super ha sfidato Fu, uscendone vittorioso.

Questa puntata conclusiva, trasmessa durante il Jump Festa 2022, è stata accompagnata da uno spettacolare teaser PV per la Big Bang Mission 12 dell’omonimo videogioco cabinato, e da una key visual in cui vediamo contrapporsi Fu e Goku. La clip, accompagnata dalle note della sigla d’apertura dell’anime, presenta i vari protagonisti della saga, da Piccolo a Bojack, fino a Gohan bambino, il quale scatena la sua ira.

A dominare la scena sono però i due Gogeta, uno in forma Super Saiyan Blue e l’altro in forma Super Saiyan 4. A seguirli, vi sono poi Goku e Xeno Goku con i poteri della Fusion of Ki. Sul finire del teaser, vi è la sfida tra Kakarot e Fu. E voi, avete seguito questo arco narrativo?