Super Dragon Ball Heroes: lo scontro decisivo nel nuovo PV della Big Bang Mission

La Big Bang Mission di Super Dragon Ball Heroes è giunta agli sgoccioli. I Guerrieri Z e quelli Xeno sono alla resa dei conti finale con il malvagio Fu, che però è ora più potente che mai. Lo scontro decisivo, che probabilmente culminerà nella prossima puntata, è stato inaugurato da un nuovo, meraviglioso arcade cinematic PV.

Assorbendo il potere del volatile Dogidogi, Fu si è letteralmente fatto beffe non di uno, ma di ben due Gogeta. Con un solo, micidiale attacco, infatti, il folle antagonista è riuscito a scindere entrambe le fusioni, che si trovavano nella loro forma più potente: il Super Saiyan Blue e il Super Saiyan 4 Limit Breaker. Con entrambi i Vegeta fuori dai giochi, risucchiati in un vortice temporale lanciato da Fu, il destino dell’universo è nelle mani dei due Goku, ormai esausti. All’ultimo minuto, in loro soccorso accorre la Kaioshin del Tempo, Chronoa, che attraverso la fusione dei Ki, dona loro nuove energie. Lo scontro finale è alle porte, chi uscirà vincitore da questa battaglia tra titani?

In attesa che lo scontro prenda forma nel prossimo episodio della serie anime, la nuova missione del videogame arcade ha già messo fine ai giochi. Il rilascio della BM11 di Dragon Ball Heroes è stato celebrato da un fantastico arcade cinematic PV, che trovate in calce all’articolo.

La clip animata mostra i principali protagonisti pronti a darsi battaglia senza esclusione di colpi, per poi culminare con la nuova forma del Super Saiyan Blue, la Fusion of Ki. A emozionare, però, è la fase centrale del filmato, in cui in un revival del passato Goku Super Saiyan e Majin Vegeta si sfidano al Torneo Tenkaichi. Vi lasciamo a tutti i dettagli sulla nuova forma di Fu.