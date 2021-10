Super Dragon Ball Heroes: lo scontro finale è alle porte? Fuga dall'Universo!

L’antagonista principale dell’Universo Fittizio di Fu è stato sconfitto. Ricorrendo alla fusione, Goku e Vegeta sono riusciti a disfarsi di Goku Black, il quale, con l’aiuto di una misteriosa maschera, stava cercando di eliminare tutti i Goku esistenti. Ma cosa accadrà ora in Super Dragon Ball Heroes? Proviamo a ipotizzare i prossimi eventi.

Nell’episodio 38 di Super Dragon Ball Heroes, un Gogeta più potente che mai, nato dalla fusione di Goku Ultra Istinto Perfetto e Vegeta Berserk Saiyan, ha messo fine, forse per sempre, alla minaccia di Goku Black Super Saiyan Rosé Full Power. Al termine della puntata, il misterioso Saiyan Incappucciato raggiunge i due Guerrieri Z portando con sé le Sfere del Drago dell’Universo Fittizio. Chi è davvero, quali sono le sue vere intenzioni e, soprattutto, cosa accadrà d’ora in avanti?

Sfruttando il desiderio espresso con le Sfere del Drago, Goku e Vegeta potrebbero finalmente fuggire dal misterioso Universo Fittizio creato dallo scienziato malvagio Fu. Tuttavia, ricordiamo che in quel luogo oscuro sono presenti ancora diversi antagonisti, i quali stanno minacciando le vite degli altri Guerrieri Z. Se il Dottor Wheelo pare essere stato sconfitto da Gohan, Bojack Mascherato e Super C-17 Mascherato sembrano essere ancora in circolazione. Inoltre, non è ancora chiaro cosa sia accaduto a Golden Freezer e Golden Cooler, a Majin Omega Shenron, e a Broly.

Qualora i Guerrieri Z dovessero riuscire a evadere dall’Universo Fittizio, la battaglia finale con Fu potrebbe cominciare. Prima, però, occorre scoprire la verità sul Guerriero Incappucciato. Questa figura misteriosa pare essere nient’altro che un Goku proveniente da un altro universo, ma se invece si trattasse di Bardack?

Bisogna tenere infine in considerazione che il vero potenziale di Fu è ancora nascosto. Basterà il “nuovo” Gogeta a fermarlo, oppure sarà necessario l’intervento dei Guerrieri Xeno? L’arco narrativo della Guerra Spazio-Tempo pare avvicinarsi sempre più alla conclusione, ma le domande sono ancora molte. Vi ricordiamo che Super Dragon Ball Heroes torna a fine ottobre. Secondo voi, cosa accadrà? Vi lasciamo alla preview della prossima puntata dell'anime spin-off!