Super Dragon Ball Heroes: sembra che la potenza distruttiva di Kanba non conosca eguali!

Durante i primi episodi dell’anime promozionale di Super Dragon Ball Heroes è stato introdotto un nuovo Saiyan: ul malvagio guerriero che risponde al nome di Kanba. Proveniente dal passato, questo misterioso individuo riesce di volta in volta a sfoggiare una potenza sempre maggiore!

Se finora il Saiyan aveva messo in grave difficoltà Goku, Vegeta, Trunks e persino Golden Cooler, durante la terza puntata di Super Dragon Ball Heroes è addirittura riuscito a tenere testa a Vegeth, costringendolo prima trasformarsi in Super Saiyan Blue, e in un secondo momento a ricorrere al Kaioken Blue per accrescere ulteriormente la propria forza.



Nonostante tutti i power-up dell’avversario, Kanba è stato comunque in grado di respingere la Final Kamahameha di Vegeth col suo potente e malvagio Ki, per poi ricreare una luna artificiale necessaria alla trasformazione in Golden Oozaru: lo spaventoso scimmione dal pelo dorato già comparso un paio di volte in Dragon Ball GT.

Con la suddetta trasformazione, Kanba ha ottenuto un potere talmente vasto da separare con un solo colpo la fusione tra Goku e Vegeta, che di conseguenza dovranno ora affrontarlo senza ricorrere ad alcuna forma di fusione. Sfortunatamente la puntata si è interrotta poco prima dell’inizio del nuovo scontro, ma il quarto episodio di Super Dragon Ball Heroes verrà comunque rilasciato nel mese corrente, quindi i fan non dovranno attendere poi molto per assistere al combattimento.

In attesa che la produzione sveli la data della messa in onda, di seguito vi proponiamo la sinossi della quarta puntata, che a quanto pare sarà intitolata “Furia! La comparsa di Super Fu!”.

"Kanba rilascia la sua terrificante trasformazione e perde la ragione. La sua incontenibile potenza rischia di far crollare l'intero agglomerato di Prison Planet, le cui catene iniziano a frantumarsi una dopo l'altra. Notando che la situazione sta sfuggendo di mano, Fu perde il controllo e rilascia il suo potere segreto!"

Come finirà, secondo voi, lo scontro fra Saiyan? È mai possibile che il prossimo avversario di Kanba si riveli proprio Golden Cooler?