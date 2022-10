Super Dragon Ball Heroes: sfida tra Kaioshin nel quinto episodio della Ultra God Mission

A oltre un mese dal rilascio del precedente episodio, è finalmente uscita la quinta puntata della Ultra God Mission di Super Dragon Ball Heroes. Come prosegue la battaglia tra i migliori guerrieri dell'Universo e i misteriosi combattenti guidati dalla nuova antagonista Aios?

Nel corso di una live streaming trasmessa sul canale YouTube ufficiale di Dragon Ball Heroes è stato festeggiato il 12° anniversario della serie non canonica. L'evento speciale ha presentato le ultime informazioni sulla Ultra God Mission 5 del videogioco arcade, in cui due Super Saiyan 4 inediti faranno il loro esordio.

Dopo aver presentato in via ufficiale le forme Super Saiyan 4 dei protagonisti Beat e Note, che ricordiamo sarà la prima Saiyan donna a raggiungere il quarto livello, è stato anche mandato in onda il quinto episodio dell'anime non canonico Super Dragon Ball Heroes - Ultra God Mission.

In questa nuova puntata Aios mostra la potenza di cui è realmente capace affrontando in combattimento Chronoa. La sfida tra l'attuale Kaioshin del Tempo e colei da cui ha ereditato il ruolo viene vinta da Aios. Quando però la ex Kaioshin sta per sferrare il colpo decisivo, interviene Goku.

Battuto il misterioso Super Saiyan 3 della Ultra God Mission, Goku corre in salvo di Chronoa. Dopo un breve confronto corpo a corpo, Goku Ultra Istinto lancia una potente Kamehameha che destabilizza il piccolo pianeta su cui i protagonisti si trovano. Il tempo è stato in qualche modo modificato?