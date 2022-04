Super Dragon Ball Heroes: una sfida tra Saiyan nel nuovo trailer cinematico

Dopo aver finalmente sconfitto Fu, i protagonisti di Super Dragon Ball Heroes hanno subito fronteggiato una nuova minaccia. La ex Kaioshin del Tempo Aios ha catturato Chronoa e riunito i migliori combattenti dell'universo e del tempo per soggiogarli al suo piano. Ecco cosa sta accadendo nella Ultra God Mission in questo cinematic trailer.

Tutti i più forti guerrieri del franchise sono stati riuniti da Aios e invitati a prendere parte a un torneo a squadre. Nel corso della sfida, abbiamo assistito a scontri leggendari e trasformazioni impensabili, come d'altronde Super Dragon Ball Heroes ci ha abituati.

Il 12 maggio, l'omonimo videogioco cabinato arcade darà il via alla seconda missione, che si basa sugli eventi della seconda puntata della serie anime. In vista del lancio, in rete è stato condiviso un meraviglioso trailer cinematico che riassume quanto accaduto nel corso dell'episodio.

Nel filmato promozionale, vediamo la sfida tra Super Saiyan 4 e Super Saiyan Blue di Super Dragon Ball Heroes, uno scontro che continua a ripetersi e a scaldare il cuore degli appassionati. Ma Goku e il suo parallelo Xeno Goku non sono stati gli unici Saiyan a sfidarsi nel corso del torneo di Aios.

Turles ha sfidato Radish, il fratello di Goku che nella Ultra God Mission si è trasformato in Super Saiyan 3. Infine, dopo una sconvolgente scoperta, Xeno Trunks si è lanciato contro un Guerriero in Nero di Super Dragon Ball Heroes.