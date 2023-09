Super Dragon Ball Heroes, la sfortuna di Yamcha: il suo matrimonio è già fallito!

L'Ultra God Mission è giunta al termine dopo dieci puntate entusiasmanti ed adrenaliniche e Super Dragon Ball Heroes si appresta ad addentrarsi nella sua prossima saga, la misteriosa Meteor Mission. Prima di salutare gli spettatori, l'entusiasmante arco dedicato allo Spazio-Tempo risolve una delle sue sotto trame.

Dopo la sconfitta di Demigra, in Super Dragon Ball Heroes: UGM 10 l'Ultra Istinto sfida il Super Saiyan 4. Non c'è solo tanta azione nel finale di questa saga, che lascia spazio anche al romanticismo.

Per tutta la durata della Ultra God Mission di Super Dragon Ball Heroes Yamcha ha assunto il ruolo di inaspettato protagonista. Il Guerriero Z, invitato al Torneo Spazio-Tempo organizzato da Aios, ha dapprima sconfitto Mecha Freezer ottenendo la vittoria per il suo universo, e poi addirittura sfidato Hit comportandosi da vero galantuomo per salvare una donzella in pericolo. Questo atto di coraggio ha colpito nel profondo una guerriera della Tribù del Cristallo, che in Super Dragon Ball Heroes si è proposta in sposa a Yamcha. Dopo la sfortunata storia con Bulma, che ha poi preferito Vegeta, e le morti imbarazzanti in combattimento, Yamcha si fidanza con Vidro nella UGM di Super Dragon Ball Heroes.

Alla fine degli scontri del Torneo Spazio-Tempo, Yamcha ricorda a Vidro la promessa fatta. La ragazza intende mantenere la parola, ma è ancora troppo piccola. Secondo le usanze della Tribù del Cristallo, le ragazze di questa razza non possono infatti sposarsi prima di aver raggiunto una certa età. Per prendere la mano di Vidro, Yamcha dovrà aspettare 1200 anni. Che un umano possa vivere così tanto è impossibile, dunque, ancora una volta, la storia di Yamcha naufraga nella sfortuna.