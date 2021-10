Super Dragon Ball Heroes, primo sguardo a Gogeta Super Saiyan 4 Limit Breaker

Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission rivela il tanto atteso aspetto di Gogeta Super Saiyan 4 Limit Breaker. Una delle forme di massima potenza di questa fusione è ora realtà grazie a questo primo footage.

Dragon Ball Heroes celebra oggi 11 anni di attività e non c'era dubbio che questo avrebbe significato l'introduzione di nuove forme o trasformazioni. Come possiamo vedere, nell'episodio 39 di Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission è proprio la nuova forma di Gogeta ad essere stata mostrata, attraverso la trasformazione che unisce il personaggio di "Dragon Ball GT" a quello di "Dragon Ball Super": il Super Saiyan 4 Limit Breaker.

In fondo all'articolo potete trovare un breve video promozionale in cui si può osservare Gogeta Super Saiyan 4 Limit Breaker per alcuni istanti. Insieme vi lasciamo anche un screenshot per poter dare un'occhiata più da vicino alla nuova forma.

Super Dragon Ball Heroes è una serie anime originale basata sul videogioco Dragon Ball Heroes. La serie offre diversi momenti epici, come il tanto atteso ritorno del Super Saiyan 4 dopo diverso tempo. Il fanservice è sicuramente uno dei punti forti dell'anime. Sono stati introdotti personaggi come Xeno Goku, Xeno Vegeta e Xeno Vegeth, versioni alternative dei personaggi che conosciamo appartenenti alla Pattuglia Temporale, in grado di trasformarsi in Super Saiyan 4.

L'ultimo episodio di Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission è finalmente disponibile. Vedremo Goku e Vegeta tornare finalmente a casa. Ma non prima di essere chiamati ad affrontare una nuova minaccia. La battaglia finale con lo scienziato pazzo Fu è alle porte!