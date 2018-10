Super Dragon Ball Heroes si mostra nella cover del V Jump di dicembre

Grazie ad un post pubblicato su Twitter possiamo osservare in anticipo la copertina del numero di dicembre del magazine V Jump, dedicato ad alcuni personaggi della serie animata ancora in corso Super Dragon Ball Heroes.

Nelle scorse ore è apparsa in rete (più precisamente sul profilo Twitter di SP Manga) la cover del prossimo numero, previsto per la pubblicazione a dicembre di quest'anno, del magazine intitolato V Jump. Tale copertina ci mostra una splendida illustrazione raffigurante i personaggi che saranno protagoniste delle vicende raccontate in Super Dragon Ball Heroes.

Possiamo infatti osservare sia Vegito (Vegeth nella versione italiana) che spicca in primo piano, con lo sguardo beffardo, in quella che sembra essere la sua versione di Super Saiyan God Super Saiyan. Alla sua destra compare invece quello che è il burattinaio dell'intera narrazione, nonché villain principale della serie, e cioè l'essere conosciuto con il nome di Fu. Alla sinistra della fusione di Goku e Vegeta appare invece Broly, con l'aspetto che avrà nel nuovo lungometraggio destinato a riscriverne la storia e a renderla canonica all'interno dell'universo creato da Akira Toriyama.

Super Dragon Ball Heroes è un videogioco arcade giapponese sviluppato da Dimps e basato sul franchise di Dragon Ball. Da esso è stato tratto un anime omonimo nel 2018, arrivato al suo quinto episodio, che andrà in onda il 28 ottobre dello stesso anno, oltre che la versione cartacea autonoma.

Ricordiamo invece che Dragon Ball Super: Broly è il nuovo lungometraggio dedicato alla serie, e farà il suo debutto nei cinema del Giappone il 14 Dicembre di quest'anno, mentre arriverà negli USA nel gennaio del 2019.