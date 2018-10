Super Dragon Ball Heroes si prepara ad accogliere Vegeth Super Saiyan 4

Prodotto in occasione dell’ottavo anniversario del brand videoludico di Dragon Ball Heroes, l’anime promozionale di Super Dragon Ball Heroes ci sta narrando, episodio dopo episodio, l’arco narrativo del cosiddetto Prison Planet. Un nuovo teaser rivela tuttavia che la saga potrebbe concludersi fra pochi giorni...

Visionabie in chiosa all’articolo, il nuovo trailer di Super Dragon Ball Heroes ci mostra il “guerriero definitivo” che dovrebbe comparire nel quinto episodio della miniserie: Xeno Vegeth Super Saiyan 4, un guerriero che finora non era mai comparso in alcun prodotto legato al multiverso di Dragon Ball.



Per poter contrastare la mostruosa potenza del malvagio Saiyan di nome Kanba, Goku e Vegeta del Settimo Universo (quello canonico, per intenderci) si sono già fusi in Vegeth, ma un devastante colpo nel nemico ha fatto sì che la fusione si sciogliesse prima del tempo. Questa volta, invece, a fondersi attraverso i potara saranno Xeno Goku e Xeno Vegeta, due formidabili guerrieri in grado di trasformarsi in Super Saiyan 4.



Intitolato “Il guerriero più potente! Vegeth Super Saiyan 4!”, il quinto episodio di Super Dragon Ball Heroes verrà rilasciato domenica 28 ottobre, ma sfortunatamente non è ancora chiaro se questa sarà o meno l’ultima puntata dell’anime promozionale. In attesa di scoprirlo, ve ne proponiamo di seguito la sinossi ufficiale, come sempre ricca di informazioni.



“Poiché Goku e compagni sono in difficoltà, Xeno Goku e Xeno Vegeta giungono in loro soccorso, avendo notato qualche cambiamento nel Pianeta Prigione. Per contrastare il potere di Kanba, i due ricorrono ai potara per fondersi. È la nascita esplosiva del più potente guerriero!”

Siete emozionati quanto noi all’idea di vedere finalmente in azione il tanto agognato Vegeth Super Saiyan 4?