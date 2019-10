Super Dragon Ball Heroes: ecco sinossi e data d'uscita dell'episodio 18!

Nell'episodio 17 di Super Dragon Ball Heroes trasmesso poche ore fa, i fan hanno potuto ammirare tutta la potenza della nuova trasformazione di Hearts. La puntata si è conclusa con il ritorno inaspettato di un importante personaggio, che si scontrerà con il villain nel corso dell'episodio 18.

A tal proposito, poche ore fa il sito ufficiale dell'anime ha condiviso alcuni dettagli sul prossimo episodio, oltre a rivelarne l'attesissima data d'uscita. La puntata si intitolerà "Gogeta and Hearts clash!", ovvero "Lo scontro tra Gogeta e Hearts" e andrà in onda agli inizi di dicembre. La sinossi recita quanto segue: "Il destino dell'Universo è nelle mani del guerriero più forte di tutti. Come si concluderà questa incredibile resa dei conti?".

Negli ultimi episodi di Super Dragon Ball Heroes, Hearts è riuscito ad evolversi sfruttando l'immenso potere del Seme dell'Universo e ha così raggiunto la forma del Godslayer. Dopo aver assorbito l'ex l'alleato Zamasu, il villain ha iniziato lo scontro con Goku, Vegeta, Jiren, C-17, Piccolo, Trunks e Hit, riuscendo a mettere in ginocchio tutti gli eroi. A questo Goku e Vegeta hanno deciso di giocarsi il loro ultimo asso nella manica e di fondersi, dando vita al potentissimo Gogeta.

La trasformazione in Godslayer è un'interessante aggiunta all'Universo di Dragon Ball, e secondo molti potrebbe addiruttura diventare canonica. L'opera di Akira Toriyama del resto si è sempre basata sulla ricerca di un potere sempre più grande, e chissà che questa novità non possa aggiungere un po' di pepe alla prossima serie ufficiale.

