Super Dragon Ball Heroes: Janemba scatena una battaglia all'inferno

È passato un po' di tempo dall'ultimo episodio della serie Super Dragon Ball Heroes : Big Bang Mission , ma la storia riprenderà ufficialmente il 30 luglio, con il ritorno dell'anime pronto a portarci nel nuovo arco narrativo.

Le novità introdotte nell'anime derivano naturalmente da quelle mostrate nel video di presentazione dell'ultima espansione, in arrivo il 6 agosto, di Super Dragon Ball Heroes, videogioco per dispositivi mobile. L'episodio 5 è intitolato "Battaglia Decisiva all'Inferno! Un nuovo Janemba!", come riportato dall'utente @DBSChronicles nel post che trovate in fondo alla pagina.

Oltre alla data di uscita ufficiale il fan ha anche inserito la sinossi ufficiale dell'episodio, che recita: "Mentre Janemba, dopo aver acquisito la potenza del Super Saiyan 4, combatte contro Goku e gli altri, entra in scena Fu. Quando i due Goku respingono Janemba con i loro attacchi, in cielo appaiono due misteriose figure...!"

Tra tutte le novità introdotte nel videogioco, come lo stesso Janemba Black, non sappiamo ancora quando sarà possibile vedere in azione le nuove forme di Xeno Goku e Xeno Vegeta Super Saiyan 4, che sembrano aver superato di molto il limite raggiunto dalla trasformazione non canonica dell'universo creato da Akira Toriyama.

