Super Dragon Ball Heroes: solo l'Ultra Istinto è più forte di Kanba!

Sin dai primi episodi i fan di Super Dragon Ball Heroes sono rimasti spiazzati dalla potenza di Kanba, il saiyan mascherato controllato da Fu. Pur non risultando una storia canonica, il guerriero ha comunque conquistato una vasta platea di appassionati, ma la sua potenza è stata finalmente definita dal portentoso Ultra Istinto.

Nel sesto episodio dell'anime promozionale, infatti, il furioso scontro tra Son Goku e Kanba è giunto finalmente al termine. Dopo aver sgominato facilmente sia Kakaroth che Vegeta trasformati in Super Saiyan Blue, ma anche Xeno Goku e Xeno Vegeta trasformati in Super Saiyan 4, senza contare che ha tenuto testa persino a Vegeth Super Saiyan di quarto livello, Kanba è infine dovuto soccombere al Migatte no Gukui.

Goku, messo alle strette, è riuscito ad attivare il power-up divino che abbiamo conosciuto durante il Torneo del Potere di Dragon Ball Super. Nella forma dell'Ultra Istinto completo, il nostro eroe è riuscito a sgominare senza troppi problemi un nemico che nelle precedenti cinque puntate aveva fatto terra bruciata di qualunque altro guerriero.

Questo pone anche, perlomeno agli occhi della Bandai, una scala gerarchica decisamente emblematica: l'Ultra Istinto è più forte di chiunque, anche di un guerriero Super Saiyan 4 nato da una fusione come l'incredibile Vegeth che abbiamo ammirato nei precedenti episodi di Super Dragon Ball Hereos. Ma, ovviamente se consideriamo l'universo espanso e non canonico, anche che Kanba è uno dei personaggi più forti mai apparsi nel franchise.