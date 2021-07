Super Dragon Ball Heroes: uno speciale omaggio alla serie Super nell'episodio 16

La serie spin-off Super Dragon Ball Heroes è ricca di riferimenti ad alcuni degli eventi più significativi avvenuti durante le serie regolari e canoniche che hanno reso immenso il già vasto universo originariamente creato da Akira Toriyama. Nell'episodio 16 sono infatti state individuate due scene praticamente identiche a quanto visto in Super.

Nell'anime promozionale Goku e Vegeta sono appena giunti sul campo di battaglia per affrontare il Saiyan Mascherato. Goku Black, trasformatosi in Super Saiyan 3 sta mettendo in seria difficoltà il Guerriero Incappucciato, fortunatamente però entrano in scena i due protagonisti con delle pose evocative ed evidentemente ispirate ai loro interventi durante il Torneo del Potere.

La somiglianza è stata sottolineata da @MarkelJYT nel post che trovate in calce, e stando a quanto confermato dagli animatori sembra che in fase di produzione non abbiano minimamente preso in considerazione i frame di Dragon Ball Super. Si tratterebbe quindi di una dedica involontaria alla prima apparizione di Goku Ultra Istinto e all'intervento dei due combattenti durante il torneo, per quanto in Heroes Vegeta appaia con l'aura del Super Saiyan Blue Controlled Berserk.

Cosa ne pensate di questo speciale omaggio? Vi ha sorpreso? Fatecelo sapere nei commenti. Ricordiamo inoltre che è stato rivelato il titolo del prossimo episodio di Super Dragon Ball Heroes, e vi lasciamo ripercorrere la storia pubblicata finora.