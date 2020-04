Super Dragon Ball Heroes: spiegata l'assenza delle divinità nelle prime saghe

La serie animata di Super Dragon Ball Heroes ha imbastito, fin dalla sua prima trasmissione, numerose battaglie coinvolgendo i guerrieri più disparati. I nostri eroi hanno affrontato sia dei volti conosciuti sia dei villain completamente originali, con degli assenti eccezionali: gli Dei della Distruzione.

Solo recentemente lo staff della serie ha incluso nella narrazione le potenti divinità, facendole rivaleggiare contro i combattenti dell'Universo 7. L'utente Twitter Lightnight446 ha svelato il mistero dietro al loro inutilizzo, riportando un estratto di un'intervista al game producer Water Higuchi:

"In verità, quando stavamo realizzando Super Dragon Ball Heroes World Mission abbiamo pensato: 'Non sarebbe strano se gli Dei della Distruzione non comparissero né all'interno delle saghe del Pianeta Prigione né del Conflitto Universale?'"

Higuchi ha poi dichiarato che gli sceneggiatori del videogioco e della serie animata hanno motivato l'assenza delle divinità con un semplice ragionamento. Nelle prime apparizioni degli Dei della Distruzione, si diceva che erano solite giocare a nascondino con Zeno Sama al fine di intrattenerlo, perciò Higuchi pensò di utilizzare questo espediente per non inserirli fin da subito sul campo di battaglia.

Il secondo episodio di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission ha visto lo scontro tra Beerus e la compagine dei saiyan. All'arrivo di Fu e alla vista delle sue radici maligne, gli Dei della Distruzione hanno rivelato un'abilità fino a quel momento sconosciuta.

Prossimamente, Super Dragon Ball Heroes reintrodurrà due antagonisti di Dragon Bal Z.