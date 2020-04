Super Dragon Ball Heroes stagione 2, gli Dei della Distruzione hanno un'abilità segreta

Il mese scorso è cominciato Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission, seconda stagione dell'anime promozionale che vede Goku e Vegeta interagire con personaggi in modalità che non avremmo mai potuto osservare nella serie canonica. E questa stagione 2 di Super Dragon Ball Heroes è cominciata anticipando uno scontro tra Goku e Beerus.

Mentre nelle prime fasi del secondo episodio di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission abbiamo visto Beerus contro i saiyan, la scena si è poi spostata nei minuti successivi a causa dell'arrivo del vero nemico. Fino a quel momento infatti gli Dei della Distruzione erano concentrati su Toki Toki, ma l'apparizione di un enorme albero e di Fu hanno fatto capire loro la vera situazione.

Quando gli Dei della Distruzione vedono le radici maligne di Fu che crescevano, rivelano di possedere un'abilità ancora inedita fino a quel momento: sono capaci di scandagliare mentalmente il loro universo anche se in quel momento si trovano in un'altra regione del Multiverso di Dragon Ball. Ovviamente questa abilità è comparsa solo in Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission e pertanto non è ancora da considerarsi canonica.

Gli Dei tireranno fuori qualche altra abilità che possa aiutare i protagonisti di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission a sconfiggere il nemico e la minaccia che incombe?