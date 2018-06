Super Dragon Ball Heroes: streaming online degli episodi confermato!

Dopo settimane di rumor, finalmente è giunta conferma. L’adattamento animato di Super Dragon Ball Heroes verrà distribuito in streaming. La trasmissione avrà luogo il 1 luglio 2018, in contemporanea alla proiezione in anteprima del primo episodio presso il centro commerciale dell’AEON Lake Town.

Purtroppo, oltre la notizia, non sono trapelati troppi dettagli. Non sappiamo con certezza né dove verrà caricato lo streaming né l'orario in cui saranno a disposizione gli episodi. La messa in onda all’AEON Lake Town comincerà alle 11:30 locali (4:30 in Italia): che sia questo l'orario di trasmissione in onda dello streaming?

Grazie alle informazioni di Saikyo Jump , però, sappiamo che il secondo episodio sarà proiettato il 16 Luglio 2018 alla tappa di Tokyo dell’evento del Jump Victory Carnival 2018. Per il resto, si attendono approfondimenti.

L’adattamento animato di Super Dragon Ball Heroes nasce nello specifico come un Anime promozionale basato sull'arco narrativo del Prison Planet Arc, storyline principale delle Universe Mission del gioco arcade. L’arco vede lo scienziato stregone Fu incatenare tra loro i pianeti di diverse linee temporali, facendo collidere tra loro guerrieri di più realtà parallele per studiare l’energia prodotta dalle distorsioni temporali.

In questo esperimento verranno coinvolti anche i guerrieri della Pattuglia Temporale “Xeno” del Kaiohshin del Tempo, Goku, Vegeta, Trunks del futuro, assieme alla Mai della realtà futuristica. Unico modo per scappare dai pianeti imprigionati e riportare tutto alla normalità è recuperare le cosiddette Sette Sfere del Drago Speciali, ma ogni sfera è in mano a un pericoloso prigioniero ben intenzionato a non lasciarsi scappare il bottino e la chance di fuggire.

Che ne pensate di questa straordinaria notizia? Contenti di poter guardare in streaming questa serie di cui si è parlato tanto?