Super Dragon Ball Heroes: il Super Saiyan 4 e il Blue fianco a fianco nell'art di TOEI

La Ultra God Mission di Super Dragon Ball Heroes ha offerto agli spettatori un torneo a dir poco esaltante, in cui eroi e cattivi tratti dalle diverse linee temporali e da realtà alternative hanno combattuto l'uno contro l'altro. Ecco lo scontro tra i due Super Saiyan più forti nell'artwork ufficiale di TOEI.

Il Torneo Spazio-Tempo di Super Dragon Ball Heroes ha un vincitore. Prima che Yamcha riuscisse ad agguantare l'obiettivo della competizione, però, è andato in scena un combattimento epico. Nel corso della seconda puntata di questo nuovo arco narrativo dell'anime promozionale, Goku ha sfidato il suo alter-ego Xeno Goku.

Dopo aver abbattuto un orda di nemici facendo squadra, Goku propone al Goku della Pattuglia Temporale di combattere per decretare il più forte tra loro. Xeno Goku inizialmente declina l'offerta, ma poi si lascia travolgere dall'entusiasmo. Senza perdere tempo, i due esibiscono le loro trasformazioni più potenti. Il primo, si trasforma in Super Saiyan Blue, mentre l'altro in Super Saiyan 4.

La sfida tra i due Goku si accende nella cover dello storyboard del secondo episodio. In questo artwork ufficiale di Super Dragon Ball Heroes realizzato da TOEI vediamo il Super Saiyan 4 voltarsi di spalle con sguardo torvo. Il Super Saiyan Blue, è a bocca a aperta. Oltre a loro due, nell'illustrazione è presente anche Aios, la ex Kaioshin che sta muovendo i fili per realizzare i propri scopi nefasti.